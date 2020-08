Ignacio Saavedra repasó los dos años de su debut profesional con la UC: "Ha sido muy intenso"

El volante de 21 años debutó en el profesionalismo un 4 de agosto del 2018, con Beñat San José como entrenador, en un partido contra Everton.

Ignacio Saavedra, mediocampista de Universidad Católica, realizó un repaso de lo que ha sido su paso por el primer equipo del cuadro cruzado al cumplirse este martes dos años desde su estreno.

El volante de 21 años debutó en el profesionalismo un 4 de agosto del 2018, con Beñat San José como entrenador, específicamente ante Everton donde jugó durante 88 minutos en la victoria por 2-1.

"Han sido dos años muy intensos. Personalmente me ha tocado vivir mucho, debut, un año muy bueno, lesión, dos campeonatos, una Supercopa. Ha sido muy lindo, me he encontrado con un gran grupo, he hecho grandes amigos. Es emocionante y lindo ver que se han cumplido dos años en esta linda institución", declaró el 'Nacho' en rueda de prensa.

Respecto a su mejor y peor momento desde su estreno en el elenco de la franja, Saavedra dijo que "el mejor fue el primer Campeonato, fue muy emocionante para mí, fue un segundo semestre muy intenso, lo viví a concho. El peor fue la lesión, venía haciendo un segundo semestre muy bueno, me perdí el Sudamericano, sentía que estaba al debe con la selección sub-20".

Después de haber pasado los sinsabores de la lesión, sufrida en diciembre de 2018, el centrocampista expresó que "me saqué los temores, me siento bien. Desde el dia uno que empecé me sentía bien físicamente y pasé las primeras fases bien. Desde que volví nunca tuve temor en lesionarme".

Además, el joven volante no se ve saliendo de la UC en el corto plazo. "No pienso en salir, ni irme sin ese objetivo. Quiero ser fijo y consolidarme. Sé que me falta consolidar y mi objetivo ahora es volver bien y mejorar todo lo que pueda, agarrar una camiseta y ser alguien para Católica. Tenemos muchos referentes y siempre saco lo mejor de ellos", señaló.

Saavedra también se dio el tiempo para referirse a la lesión de Cristopher Toselli en su rodilla, problema físico que debió corregir en una operación. "Hablé con Cristopher y me afecta, es uno de los referentes y un gran amigo. Me da lata verlo lesionado, se estaba preparando bien para la vuelta", indicó.

Por último, el 'Nacho' comentó las instrucciones recibidas durante los entrenamientos presenciales. "El cuerpo técnico ha sido enfático en que hay que darle intensidad a lo que estamos haciendo, porque no sabemos cuántos partidos vamos a jugar por semana. Entrenar a una alta intensidad y corregir las cosas más tácticas", sentenció.

PURANOTICIA