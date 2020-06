Ídolo del Inter de Milán durísimo con Alexis: "Ha sido una decepción"

Atacante español Luis Suárez aseguró que "se esperaba mucho más" del chileno y criticó sus constantes lesiones en el elenco lombardo.

Parecía que con las buenas sensaciones que dejó en su ingreso ante el Napoli por la Copa Italia, Alexis Sánchez podía ser titular en el Inter de Milán ante la Sampdoria, por la reanudación de la Serie A del fútbol italiano tras la larga suspensión por el coronavirus. Sin embargo, no fue así.

El delantero chileno se tuvo que conformar con jugar los últimos minutos y ahora un histórico del cuadro lombardo, como el ex atacante español Luis Suárez, lo calificó como una "decepción".

"Ha jugado muy poco, ha estado lesionado. Pero es extraño que haya tenido tan escasa continuidad. Es un buen jugador, que le podría haber echado una mano a Inter. Aunque si no está bien, si tiene problemas físicos, es distinto. De lo contrario, tendría lugar en el equipo", reconoció en diálogo con La Cuarta el ganador del Balón de Oro en 1960.

"Habría que estar allí, las cosas se ven diferentes desde la distancia. Si no anduvo este año, tal vez merecería una oportunidad en la próxima temporada para que pudiera demostrar sus verdaderas cualidades. Eso ya no depende de mí", añadió.

Además, agregó: "Se esperaba mucho más de Alexis Sánchez. Ha sido una decepción. Hace dos temporadas que no cuaja una buena forma. Ha tenido problemas físicos, que a veces no son importantes, pero lo suficientemente complejos para que no te dejen coger la forma. Tal vez ahora puede ser que tenga más oportunidades, porque habrá más rotaciones en el equipo. Habrá muchos partidos seguidos y problemas físicos para el resto... Pueda ser que aproveche lo poco que queda de campeonato".

Pero también Suárez se refirió a la posibilidad de que Arturo Vidal fiche en el conjunto neroazzurro: "Sería un gran refuerzo. Pero no sé si venga a Inter. Me da la sensación de que Vidal está contento en Barcelona, está jugando bastante y cada vez entra más de titular. No sé si él tiene ganas de buscar una nue-va aventura. Si viene sería un refuerzo importante. Es un jugador de rendimiento, por-que tiene carácter, tiene calidad, tiene gol".

