Holan fue presentado en la UC: "Me gustó mucho el club y su seriedad, no dudé"

El entrenador argentino señaló que el estilo de juego que intentará implantar será de es con "respeto por la posesión del balón" y a eso agregarle verticalidad.

El entrenador argentino Ariel Holan fue presentado oficialmente esta tarde como nuevo entrenador de Universidad Católica, flamante bicampeón del fútbol chileno.

El estratega de 59 años viene a ocupar el lugar dejado por Gustavo Quinteros, que tras sacar campeón al elenco de la franja decidió partir a México para dirigir a Xolos de Tijuana.

En sus primeras palabras como técnico cruzado, tras ponerse el buzo del club, el oriundo de Lomas de Zamora declaró en San Carlos de Apoquindo que "agradezco a la directiva que confió en nosotros como cuerpo técnico. Me gustó mucho el club y su seriedad, por eso no dudé. Tenía muchas ganas de dirigir en el exterior y siempre seguí de cerca el proceso de la selección de Chile, sobre todo tras la llegada de Marcelo Bielsa".

"Desde la era Marcelo Bielsa sigo el fútbol chileno. Intenté tener a jugadores de la selección en mis equipos. La liga local ha crecido mucho, no sólo en lo futbolístico, sino que también en lo organizativo", complementó.

Además, el DT que sacó campeón a Independiente de la Copa Sudamericana 2017 indicó que "el sistema que yo quiero en mis equipos es con un respeto por la posesión del balón. A la posesión del balón me gusta agregarle verticalidad. Los dibujos que más he repetido son 4-3-3 y 4-2-3-1".

Consultado por lo que conoce de Católica, Holan dijo que "es un plantel muy completo el de la UC y la alineación no depende solo del gusto del entrenador, también de las características de los jugadores. Además, siempre le he dado preponderancia al fútbol juvenil. Tengo unos días para empaparme de lo que tenemos en la cantera".

En tanto, el también ex estratega de Defensa y Justicia señaló que "un entrenador debe estar cómodo en el lugar que le toque trabajar. Estoy agradecido de la afición de varios equipos importantes de Brasil, pero cuando salió la oportunidad de la UC, sentí que no podía desaprovecharla".

Respecto a la deuda pendiente que tiene la UC en el plano internacional, el otrora coach de hockey sobre césped expresó que "todo nuestro esfuerzo y energía va a estar enfocado en esa dirección. En nuestro continente no es fácil que te vaya bien en la competencia local y en la internacional. La Copa Libertadores es un torneo muy duro".

A la hora de dar una opinión sobre el estallido social en el país y que terminó anticipadamente con los torneos profesionales del presente año, el nuevo entrenador cruzado indicó que "no me gusta opinar de lo que no sé. Viví en Argentina todo este tiempo y sólo conozco lo que pasa por lo que leo. Mi único deseo es que tanto el pueblo chileno como el Gobierno encuentren una solución".

Por su parte, el presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle, valoró el arribo de Holan a la precordillera. "Ariel Holan tenía mucho deseo de venir a Chile y eso facilitó las negociaciones. No es fácil tomar un equipo bicampeón, esperamos terminar el 2020 con el objetivo cumplido del tricampeonato", apuntó.

