Holan descarta que cruce ante Colo-Colo sea revancha por derrota en Copa Chile

El entrenador argentino de la Universidad Católica fue claro en señalar que "no hay espina clavada".

El entrenador de Universidad Católica, Ariel Holan, negó este jueves que tomen el duelo del fin de semana ante Colo-Colo, en el estadio Monumental, como una revancha por la derrota sufrida en las semifinales de la Copa Chile.

El elenco de la franja llega al reducto de Pedrero como el líder de la tabla con nueve unidades, mientras que el 'Cacique' está en la obligación de recuperarse ante su gente al venir de dos derrotas consecutivas y que lo tiene en el duodécimo lugar con tres puntos.

Consultado por el clásico y si ven este cruce como la oportunidad de cobrarse revancha de la caída en Temuco con los albos, el estratega de origen argentino señaló en rueda de prensa que "no hay espina clavada, porque partidos son partidos. Fue el primero oficial de mi ciclo, nos sirvió mucho para reforzar lo que hicimos bien y crecer en lo que no hicimos bien".

En cuanto al incómodo presente de la escuadra que dirige Mario Salas, con dos derrotas en línea en el torneo, el ex técnico de Independiente de Avellaneda dijo que "los problemas de Colo-Colo, los debe resolver Colo-Colo. No tengo autoridad para hablar de ese tema. Nosotros estamos en un proceso nuevo, va a ser el quinto partido y es un proceso muy joven en el que se hacen pruebas que nos permiten aprendizajes".

A la hora de ser consultado por el VAR, y más aún tras las críticas a este sistema por parte de Benjamín Kuscevic, Holan señaló que "la tecnología es importante, pero lo que me preocupa es que se creó para evitar injusticias, y en la implementación, lo que me preocupa, es que hay algunas jugadas en que el árbitro principal va a ver las jugadas y en otras no. Yo creo que siempre debe ir a ver la pantalla, porque si no, quien dirige es el VAR".

Para finalizar, el otrora entrenador de hockey césped se refirió a la decisión de las autoridades que el clásico ante Colo-Colo se juegue sin público visitante, lo que generó un reciente enfrentamiento entre ambos clubes.

"Acá está la Intendencia que tiene facultades, igual que Estadio Seguro. Si dispusieron que sea sin público visitante, por algo será (...) Igualmente, considero que debe ser equitativo para ambas partes y no tengo dudas que en la vuelta será también sin público visitante", aseveró.

