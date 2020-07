Hinchas de la UC piden que se retire la camiseta N°14 en honor a Raimundo Tupper

"Sería increíble que lo hicieran", manifestó el hermano del fallecido futbolista, advirtiendo que "hay restricciones reglamentarias" respecto al tema.

Este lunes es una fecha triste para Universidad Católica. Es que en esta jornada se cumplen 25 años del fallecimiento de Raimundo Tupper, símbolo de los cruzados.

Por eso, nuevamente se multiplicaron los homenajes para el recordado lateral, donde uno de ellos es el que inició un grupo de fanáticos que a través de redes sociales, con el lema "#La14EsDelMumo", donde piden que el club retire el dorsal 14 del otrora futbolista.

"Sería increíble que lo hicieran, pero no me corresponde a mí plantearlo ni decirlo", reconoció Andrés Tupper, hermano del "Mumo" y ex dirigente del conjunto precordillerano, en el programa partidario Planeta UC.

"Mientras yo estuve ahí, no se nos ocurrió hacerlo. Creo que sería un lindo gesto, pero entiendo que hay restricciones reglamentarias y no nos corresponde a nosotros pedirlo", añadió.

En tanto, Rodrigo Gómez, ex compañero y gran amigo del fallecido jugador, sostuvo al mismo medio: "Me parecería genial. Lo encontraría notable, porque no es algo para todos, es para algunos. Hoy ya no se juega del '1' al '11', entonces, no es tan difícil. Cuando muere Raimundo, su mamá me pidió ocuparlo y no era fácil, así que sería un homenaje tremendo".

