Herrera y deseo de Isla y Díaz por llegar a la U: "Menos promesas y a cumplir"

El ídolo de la U emplazó al 'Huaso' y 'Carepato' a concretar finalmente su llegada a los azules.

Johnny Herrera, arquero de Everton de Viña del Mar, hizo un llamado a Marcelo Díaz y Mauricio Isla a ser más directos y concretar realmente sus intenciones de defender la casaquilla de Universidad de Chile.

Tanto el 'Huaso' como 'Carepato' han manifestado desde hace largo tiempo y en recurrentes ocasiones sus ganas de jugar por el elenco colegial. El de Buin en lo que sería su primera aventura en el balompié nacional y el de Racing para timbrar su vuelta a la institución.

Ante esto, el ídolo de la afición azul declaró "bueno, que vayan a la 'U', que hagan el esfuerzo. Vengo escuchando esto hace cuatro o cinco años. Basta de buenas intenciones y concretar".

"Si digo ahora que quiero ir, pero llega otro club y me ofrecen dos pesos más, y me voy a ese, realmente tanto no lo quería. Menos promesas y vamos a cumplir. Me encantaría ver a esos jugadores para que nuestra querida U de Chile esté peleando siempre el campeonato", agregó.

Además, el experimentado golero fue claro en señalar que "si estás en condiciones de volver, bienvenido. Tienes que estar en un peak de rendimiento, no puede ser solamente por amor a la camiseta".

Por otro lado, el guardameta de 39 años valoró el apoyo que recibe día a día por parte de hinchas de la U, club del que salió con polémica a fines del 2019.

"Aunque a algunos no les guste, siempre voy a estar en la historia del club. Por ser el más ganador en la historia del club, siempre voy a estar en un rinconcito", aseveró.

Finalmente, Herrera se refirió a las intenciones de retomar el fútbol chileno, hoy detenida por la pandemia de coronavirus. "Hay muchas ganas de volver, yo estoy acostumbrado a correr riesgos y no tengo miedo a contagiarme en una cancha", apuntó.

En cuanto al trabajo físico que realiza, el oriundo de Angol dijo que "tengo una laguna atrás donde vivo, no viene nadie, así que a veces pido permiso para entrenar un poquito. He tratado de hacer el mayor deporte posible, ha sido difícil, pero creo que lo he logrado".

PURANOTICIA