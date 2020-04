Herrera: "Hay algunos que se creen expertos en pandemias y desconciertan a la gente"

El arquero de Everton se refirió al Covid-19, enfermedad por la que murió su madre hace algunos días atrás.

Johnny Herrera sabe muy bien del coronaviruis, pues el histórico ex portero de Universidad de Chile y actual golero de Everton de Viña del Mar sufrió hace unas semanas el fallecimiento de su madre a causa del Covid-19.

Por lo mismo, el experimentado cancerbero pidió, con un potente mensaje, que las personas tomen conciencia sobre la gravedad de esta pandemia.

"Es de esperar que la gente tome conciencia. Esto depende de nosotros. Mucha gente le echa la culpa a las medidas del Gobierno, a la opinión de algunos, pero lo importante es lo que hagamos nosotros. Hay que tomar medidas. Mantener la distancia, usar mascarilla y lavarse las manos", reconoció en el matinal de Canal 13, «Bienvenidos».

"Es difícil llegar a gente que piensa que no le va a pasar nada, porque son jóvenes. Por último que no lo hagan por ellos, tenemos que hacerlo por nuestros viejitos. Yo pensaba que a mi mamá no le iba a pasar nada, porque estaba en un lugar calentito, pero no. Se descuido y le dio. Uno no se da cuenta hasta que le toca. Y sufres y después te enojas y te preguntas qué dejaste de hacer, por alguien que tu querías", añadió.

Además, agregó: "El problema es que hay algunos que se creen expertos en pandemias y desconciertan a la gente. Se escucha a tanto charlatán. Tanto charlatán hablando para sacar provecho propio. Muchos hablan y la gente baja la guardia. Esto hay que dejárselo a los expertos, no sé cuántos lo son realmente".

Respecto a su madre, Herrera sostuvo: "Luchó hasta el último momento, pero los médicos nos explicaban que el Covid es una enfermedad que te zamarrea, después te suelta y al final te ataca. Yo veía bien a mi mamá, conversamos de todo, de Bruno su nieto, de que él lo único que quería era ver a su abuela. Ella lo adoraba. Después me dicen que mi mamá tenía un 1 por ciento de sobrevivir. Tenía los dos pulmones infectados. Mientras respiraba, tenía esperanza, pero después no pudo más".

"Creo que mi mamá se contagió en Villarrica. Siempre hemos ido para esos lugares, a Pucón, desde que yo tenía como 10 años. Ella quiso repetir el viaje con mi sobrino y yo pienso que ahí se contagió de coronavirus", completó.

Por último, sobre su pareja, que es enfermera, expresó: "Sólo me queda admirarla y felicitarla por la labor que hace. Ella volvió por vocación al área de la salud. Yo estaba en completo desacuerdo con que ella volviera a trabajar, pero cuando las ganas de ella están no puedo hacer mucho. Yo la conocí trabajando".

