Hernán Caputto y posible rebaja salarial en la U: "Siempre está la disposición"

El entrenador de los azules se mostró abierto a la opción de un recorte en los salarios debido a la crisis por el Covid-19.

El director técnico de Universidad de Chile, Hernán Caputto, aseguró que no se ha conversado aún con Azul Azul una posible rebaja en los sueldos, pero que existe disposición en tomar una medida de este tipo, en caso de ser necesario.

En conferencia de prensa vía videollamada, Caputto afirmó que "no hemos conversado el tema como tal. Sí internamente, pero no todavía con los directivos", según consigna Cooperativa.

El estratega agregó que "hay mucho sentido común de todas maneras, todos queremos mucho al club y no queremos que haya inconvenientes. Siempre está la disposición, más allá que aún no se han generado las conversaciones directas porque todavía seguramente no debe haber algo claro".

Con respecto al tema futbolístico, el DT precisó que "activamos todo lo que significaban los trabajos físicos primeramente colectivos, después individual según el espacio de cada uno".

"Tratamos de tener rutinas que han ido cambiando. Tratando el tema psicológico y lo emocional. Cada semana hemos seguido rutinas diferentes, desde lo individual a grupos pequeños", añadió sobre la materia.

Consultado por un posible retorno a las canchas, Caputto indicó que "han habido conversaciones, charlas de la ANFP hacia los clubes, creo que es un poco prematuro vislumbrar algo sobre volver a las competencias. Ya hay que empezar a ver qué es lo que se va a hacer y cómo se va a terminar el año".

"Es muy difícil hoy generar o decir un tiempo de cuando vamos a volver. A jugar se ve más lejano. Ya tenemos una nueva planificación para un mes. Es difícil hoy decir cuando vamos a volver", sentenció el jefe técnico de la U.

