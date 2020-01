Hernán Caputto tras derrota en Copa Chile: "Creo que nos costó sacarnos los dos goles"

El entrenador de la U afirmó que fueron amplios dominadores en los primeros minutos del partido, pero luego todo cambió tras el penal perdido.

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, exteriorizó su decepción y aunque a la vez tranquilidad este miércoles por la derrota 1-2 ante Colo-Colo en la final de la Copa Chile 2019, disputada en el Estadio 'Germán Becker' de Temuco.

Incluso, el estratega del cuadro azul reveló que Gonzalo Espinoza era el encargado de ejecutar el penal que terminó perdiendo Álvaro Henríquez con el marcador en blanco. No obstante, el DT respaldó al ex ariete del Dinamo Zagreb.

En rueda de prensa, Caputto comenzó dando los parabienes a su rival de turno. "Primero felicitar al equipo que salió campeón, ganó la copa y eso siempre es digno de hacerlo", expresó.

"En el trámite del partido creo que fuimos amplios dominadores de los primeros 20 minutos del partido, donde conseguimos la opción de penal, pero el que te ataje ese penal te genera para el equipo rival un tema de ánimo importante y lo generó", apuntó en el análisis.

Además, Caputto dijo que "creo que nos costó sacarnos esos dos goles, el segundo tiempo nos adueñamos del terreno, los números lo dicen (62%), pero el gol, el descuento, llegó muy tarde y por ahí pasó el partido".

En cuanto al penal errado por Henríquez, el ex seleccionador nacional sub-17 señaló que "siempre confío en todos los jugadores, pero especialmente en Ángelo que no por errar un penal determina si confíe o no en él. Se sentía confiado en darnos el gol, pero no se le dio y ya rápidamente en lo anímico nos tenemos que levantar".

Incluso, el entrenador indicó que Espinoza era el encargado de servir la pena máxima. "A veces ocurren estas cosas, Ángelo lo vio que tenía ganas y le dio la opción. No me molesta porque estas cosas suceden en el partido y si el jugador designado ve que otro esta mejor, me parece bien", espetó.

Para finalizar, el otrora arquero declaró que "tenemos un plantel que estoy contento con él. Sí tenemos que ver el tema del lateral, pero nada, tenemos que confiar que tenemos cosas positivas, del fondo del juego y por ellas iremos para mejorarlas y corregir los errores que tuvimos".

PURANOTICIA