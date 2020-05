Hernán Caputto: "Me parece fantástico que Marcelo Díaz quiera volver a la U"

El entrenador de Universidad de Chile, dejó las puertas abiertas para el regreso del mediocampista nacional.

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, le dejó las puertas abiertas al mediocampista nacional Marcelo Díaz para que retorne al cuadro colegial, donde ganó la Copa Sudamericana 2011 y además cuatro torneos nacionales.

Recordar que el oriundo de Padre Hurtado y bicampeón de América con la Roja, hoy en Racing de Argentina, ha manifestado en más de una oportunidad el deseo de volver a jugar por el elenco azul.

Frente a esto, el estratega declaró a radio Cooperativa que "no me incomoda para nada, me parece fantástico que los jugadores quieran tener la posibilidad de volver al club, sobre todo jugadores de la talla de Marcelo, y varios jugadores, también de otros lugares, no solo los que hayan jugado en el club".

"Yo considero que es súper importante valorar el lugar donde quieren ir, pero esto se verá con el tiempo. Hay que tener mucho respeto por los jugadores que están en el plantel, pero lógicamente si se dan las posibilidades en conjunto y en consenso, bienvenido sea", agregó.

Por otro lado, Caputto valoró el arranque de temporada de su escuadra, luego de un 2019 para el olvido. "Somos el segundo equipo con más goles a favor y el segundo equipo con menos goles en contra", apuntó.

Por último, el ex arquero dio el visto bueno a la decisión de la FIFA de extender a cinco los cambios por partido, debido a la larga detención de la actividad por el coronavirus. "A mi modo de ver es bueno y novedoso, entendiendo en la gran cantidad de partidos que habrá", sentenció.

