Héctor Tapia se confiesa y dice que le gustaría nueva oportunidad en Colo Colo

Héctor Tapia, ex entrenador de Colo Colo, confesó que le gustaría tener una tercera oportunidad en el Cacique. Después de lograr la estrella 30 en 2014 y de llevar a los albos a cuartos de final de la Copa Libertadores en 2018 durante sus segunda estadía, "Tito" confesó que volvería a largo plazo a la banca del cuadro popular.

"Yo creo que quedaron batallas sin pelear, quedaron logros sin conseguir, a mí me gustaría y creo que estuvimos ahí. En la segunda etapa, nos tocó asumir un equipo que ya venía formado, el plantel que teníamos era riquísimo con jugadores talentosos", comentó Tapia a Grítalo América, canal de Yotub de Alberto Jesús López.

El estratego agregó: "Logramos llegar a cuartos de final de Copa Libertadores. Dios me dirá si es que nuevamente nos pone en el camino y se reúnen todos los puntos que se tienen que reunir para poder trabajar en un club que le tengo mucha estima".

Además, el ex Real Garcilaso también exhibió su ilusión por dirigir algún día a la Selección chilena: "Obviamente, es una meta, a lo que aspiro y que sin duda me gustaría hacer. Creo que no hay nada más bonito y que te llena de orgullo que el defender la camiseta de tu país y a mí me tocó hacerlo en todos los niveles en la Selección como jugador y me gustaría claramente como técnico poder hacerlo".

