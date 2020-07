Harold Mayne-Nicholls y conflicto con plantel de Colo-Colo: "Hice lo que tenía que hacer"

"Nos habría gustado llegar a un acuerdo y no fuimos capaces de lograrlo", agregó el vicepresidente de Blanco y Negro.

Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de Blanco y Negro, volvió a hablar, a cuatro meses de la polémica con el plantel de Colo-Colo, tras acogerse a la Ley de Protección al Empleo por no llegar a un acuerdo con los jugadores, en una rebaja de sueldos en medio de la pandemia de coronavirus.

En conversación con La Cuarta, el directivo del Cacique sostuvo que "hice lo que tenía que hacer. Y hay gente que le pareció correcto y a otros incorrectos. Más que buscar el error en todo esto, sentimos que no pudimos buscar un acuerdo. Evidentemente cometimos muchos errores, no sabría decir uno puntualmente, pero nos habría gustado llegar a un acuerdo y no fuimos capaces de lograrlo".

Además, el dirigente aseguró que volvieron a hablar con los futbolista y que todavía los regentes no han podido asistir al estadio: "Hablamos por Zoom la semana pasada. Todo muy normal, pero la conversación cara a cara deberá esperar hasta que las autoridades sanitarias nos permitan ir al Monumental. El presidente les hizo ver una serie de temas con respecto a lo que había pasado y que era de dar vuelta la página. Cómo le dije, ya llegará el momento de hablar frente a frente".

Respecto a la disputa con el capitán y goleador albo Esteban Paredes, el ex timonel de la ANFP expresó que "para mí, Esteban es un pedazo de jugador y muy buena gente. El defendía lo suyo y yo una posición distinta. Desde el 15 de agosto defenderemos la misma postura. Para mí, no hay ningún problema con Esteban. Jamás he dudado del profesionalismo de los jugadores".

Por último, Mayne-Nicholls mandó un mensaje a quienes critican su gestión en Colo-Colo: "Aún nadie le ha dado al blanco, por lo que sigan disparando no más".

