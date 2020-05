Harold Mayne-Nicholls defendió llegada de sociedades anónimas al fútbol

El vicepresidente de Blanco y Negro también recordó cómo se gestó su llegada al club popular.

Mientras el plantel de Colo-Colo sigue sin llegar a un acuerdo con la dirigencia de Blanco y Negro por la rebaja de sueldos en medio de la crisis por el coronavirus, Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de la concesionaria hizo un paréntesis para hablar sobre otros temas al participar en una conferencia vía Zoom junto a la Fundación Ganamos Todos.

En la ocasión, el ex presidente de la ANFP realizó una defensa sobre la llegada de las sociedades anónimas al fútbol.

"Todos aquellos que dicen que las sociedades anónimas deportivas no sirven, no tienen memoria cuando en los periódicos venía la noticia 'tal equipo no se presenta a jugar porque sus jugadores no están pagados'. Eso era todos los días. Es muy extraño que los jugadores no estén al día en sus sueldos", reconoció el otrora funcionario FIFA, en declaraciones reproducidas por radio ADN.

Además, el antofagastino recordó cómo se gestó su llegada al Cacique: "Me llamó Aníbal Mosa y me dijo si podíamos conversar. Pensé que esto tenía un trasfondo quizá mediático, pero me junté a tomar un café. Pensaba que esto saldría en la prensa. Pasó el tiempo y nunca se filtró. Eso me motivó, trabajar con gente que más allá de aparecer en los medios, lo que busca es tener repercusión real en las cosas que quiere hacer".

Por último, Mayne-Nicholls agregó que arribó a Macul para "responder a alguien que me fue a buscar, fue leal y privilegió el bien común, el bien del club por sobre la aparición mediática".

PURANOTICIA