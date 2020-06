Gustavo Quinteros reconoce "acercamientos" con Colo-Colo, pero dice que cumplirá contrato en México

"No me gusta hablar de esto porque estoy contento y adaptándome acá todavía, en Tijuana", confesó el ex DT de Universidad Católica.

Deportes , Miércoles 3 de junio de 2020 a las 08:58 horas