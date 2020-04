Gustavo Canales desea volver a la U pero aseguró tener "un recorrido por hacer"

"Es un anhelo, pero para eso tengo un recorrido por hacer y en la medida que yo vaya rindiendo, seguramente el interés se va a dar".

El ex futbolista Gustavo Canales aseguró en entrevista con el sitio En Cancha que está dispuesto a volver a la Universidad de Chile, aunque explicó que dependerá del rendimiento que exhiba en sus nuevas labores y que primero tiene "un camino por recorrer".

Ante la pregunta por un retorno a la escuadra azul, ya sea como DT o en algún otra función, el retirado jugador respondió: "Sí, es un anhelo, pero para eso tengo un recorrido por hacer y en la medida que yo vaya rindiendo, seguramente el interés se va a dar, porque hay algo especial y el cariño es mutuo. Esperemos que más adelante se dé".

El ex delantero, que marcó 55 goles y ganó tres títulos locales y una Copa Sudamericana con la camiseta de los azules, recordó que su paso por la U fue "algo imborrable, que tiene que ver con la gente y su manera de vivir el fútbol, que es algo que me sirvió mucho, porque la exigencia a todos nos hace mejorar. Recuerdo ver las tribunas llenas y la motivación al máximo, porque haber defendido esos colores es algo que me llena mucho".

Respecto a la difícil temporada 2019 de los estudiantiles, el también ex Unión Española indicó: "A la U le pasó de todo. En un club tan grande no se puede hacer foco en solo una arista. Es un cumulo de cosas que repercuten. Se fueron contagiando de negativismo entre los jugadores, las confianzas estaban por el piso y eso hizo que se viera un equipo errático, pero por suerte eso se dio vuelta".

Además, Canales comentó su paso por Deportes La Serena en el staff de Francisco Bozán: "Estuve casi dos meses en La Serena, solo por la final del ascenso. Por suerte lo logramos, que era algo que necesitaba al club, después de muchos años en la B. Pude aportar mi granito de arena en el cuerpo técnico de (Francisco) Bozán, pero finalizado eso ya tenía contemplado que mi vínculo iba a finalizar, porque me iba a quedar con mi familia en Santiago".

PURANOTICIA