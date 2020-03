Gustavo Alfaro le bajó el pulgar a Colo-Colo: "No tiene tiempo para trabajar"

Daniel Comba, representante del DT argentino, señaló que "le hubiese encantado armar el equipo desde cero. Está muy agradecido por haberlo tenido en cuenta".

Pasan los días y Colo-Colo sigue sin poder definir a su nuevo entrenador, tras la desvinculación de Mario Salas. Es más, en las últimas horas se bajó uno de los principales candidatos para reemplazar al "Comandante".

Se trata del argentino Gustavo Alfaro, quien hasta el año pasado dirigía a Boca Juniors, pero su representante, Daniel Comba, confirmó que no arribará al Cacique.

"Le gustaba mucho la posibilidad, pero no es el momento de llegar a Colo-Colo. No pasa por lo económico, sino por lo deportivo: no tiene tiempo para trabajar", reconoció el agente a El Mercurio.

Además, Comba añadió al matutino que "a él le hubiese encantado armar el equipo desde cero. Está muy agradecido por haberlo tenido en cuenta".

De esta manera, el cuadro albo tendrá que seguir buscando opciones, y contra el tiempo, pues este miércoles se estrenará en la Copa Libertadores y con el interino Gualberto Jara en la banca.

