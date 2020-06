Gualberto Jara seguirá como entrenador de Colo-Colo hasta final de temporada

Así lo confirmó el gerente deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina.

Hace unos meses en Blanco y Negro habían anunciado de que la búsqueda del nuevo entrenador de Colo-Colo se postergaba hasta nuevo aviso debido a la incertidumbre sobre el regreso del fútbol chileno por la emergencia por el coronavirus.

Pero Marcelo Espina, gerente deportivo de la concesionaria que administra al Cacique, reafirmó que Gualberto Jara, quien asumió como técnico interino tras el despido de Mario Salas, seguirá en la banca alba hasta el final de la temporada.

"La decisión está tomada. Si ratificamos al entrenador no tiene nada que ver con la pandemia. No porque mañana empecemos a jugar va a cambiar nuestra opinión, no estaríamos claros de lo que pretendemos. El club y yo, como gerente deportivo, tomamos la decisión y Gualberto y su cuerpo téncico se van a mantener", reconoció el argentino en diálogo con radio Cooperativa.

"Desde que se cerraron las fronteras fuimos enfáticos en decir que no buscábamos más, empezaron a surgir nombres en los medios, pero no producto de lo que estábamos haciendo, así que ratificamos al cuerpo de Gualberto", añadió el "Calamar".

Eso sí, no quiso referirse a las características del sucesor de Jara, por ser muy "prematuro", debido a que "el fútbol va cambiando constantemente y no sabemos en qué parada estaremos futbolísticamente a fin de año. Nosotros tenemos un proyecto deportivo y no nos vamos a apartar de eso, es usar un porcentaje de futoblistas jóvenes e independiente del entrenador que esté a cargo, no va a cambiar".

"Gualberto está adaptado a lo que pretendemos, estaba trabajando en divisiones inferiores y seguimos como proyecto del club con eso, es un proyecto largo, hay que tener paciencia", agregó.

Por último, Espina volvió a hablar sobre los contactos con Gustavo Quinteros: "Después de la salida de Mario Salas, una semana o diez días, lo llamé por tléfono, lo conocía porque lo había entrevistado en ESPN, pero tenía un compromiso con Tijuana, dijo que le encantaría, pero no era el momento. Ahí quedamos".

