Goldberg avecina complejo panorama por jugar sin público: "Este año va a ser crítico"

El director deportivo de Universidad de Chile se refirió a lo que sería el regreso del fútbol sin hinchas en las tribunas y que esto repercutirá seriamente en el presupuesto del club.

El director deportivo de Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg, reconoció este lunes que jugar sin público repercutirá seriamente en el presupuesto del club azul y en lo que será la planificación para la temporada 2021.

El dirigente de la concesionaria del elenco colegial puso énfasis al complejo panorama que se viene en la U, apuntando principalmente al tema económico.

"Todas las evaluaciones tienen el componente económico y deportivo. Este año va a ser crítico, teníamos una planificación financiera, lo más seguro es que el fútbol vuelva sin público y nos impacta en el presupuesto", expresó Goldberg a radio Cooperativa.

"Somos uno de los equipos que recibimos más ingresos del CDF, pero está lejos de ser nuestro mayor ingreso. Jugar sin público nos pega mucho y va a repercutir en la planificación de 2021. El tema económico es relevante al momento de una renovación o una contratación", agregó.

Consultado por la vuelta a los entrenamientos presenciales, lo que apunta a un pronto regreso de la actividad, el 'Polaco' dijo que "es muy reconfortante, de mucha alegría, especialmente para los jugadores. Estaban cansados de correr en sus departamentos y hacer bicicleta. Ha sido muy deteriorante para ellos. La práctica en terreno nos ha ido dado señales, que nos indican que lo que habíamos planificado estaba en lo correcto, hemos hecho correcciones menores. Estamos avanzando en los entrenamientos, para que los jugadores se pongan a punto".

La ANFP tiene inicialmente previsto el retorno de las competencias para mediados de agosto, una fecha que aún no es confirmada. Ante esto, Goldberg señaló que "no tengo noción ni noticias de una eventual vuelta. No sabemos cuándo la autoridad va a ver el regreso. Hoy día tienen problemas mayores que el fútbol".

"Nosotros necesitamos un mínimo de cuatro semanas, lo ideal es seis, sería una ventaja deportiva y sino sería peligroso para los jugadores, porque estarían proclives a lesionarse", complementó.

Para finalizar, el director deportivo del cuadro azul indicó que "en mi trabajo con Sergio (Vargas) tenemos que estar preparados para todo, para que se reanude el fútbol, para ver si el campeonato se termina con o sin Copa Chile y además las renovaciones (...) Seguimos planificando y trabajando, pero entendiendo de que esto no depende de nosotros y no tenemos planes definidos".

