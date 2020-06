Gesto de Arturo Vidal desató la locura en hinchas de Boca Juniors

Un sitio de Instagram partidario del club publicó una imagen del "King" con la camiseta del 'xeneize'.

Cuando Gary Medel reveló hace unos dias que Arturo Vidal tiene el deseo de jugar en Boca Juniors no hizo más que ilusionar a los fanáticos del cuadro xeneize.

Y ahora el sueño de los hinchas del conjunto Oro y Cielo incrementó después de un gesto del volante del Barcelona, pues la cuenta de Instagram "Boca Jrs. 12 OK" publicó una imagen del seleccionado criollo con la camiseta del primer equipo, y el ex Juventus le puso "me gusta".

Esa acción del oriundo de San Joaquín desató locura en Argentina, pues los medios trasandinos, entre ellos Olé, le dedicaron notas.

"Por lo visto, a Mauricio Isla y el deseo del Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme y a las ganas que tiene el 'Pitbull' Medel de volver a jugar Boca, ahora también se le suma uno de los chilenos más famosos"l, sustuvo el citado portal.

En tanto, TYC Sports publicó: "Arturo Vidal le puso Me Gusta a una foto editada que subió la cuenta @bocajrs12ok con una imagen suya vistiendo la camiseta de Boca. El chileno había sido noticia en los últimos días, luego de que Gary Medel reconociera su deseo de jugar en el Xeneize".

MIRA ACÁ LA IMAGEN:

PURANOTICIA