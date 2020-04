Germán Lanaro y posible rebaja salarial en la UC: "Estamos dispuestos a hacerlo"

El central argentino señaló que en este momento se vive una situación excepcional por lo que están dispuestos a dar una mano.

Germán Lanaro, defensor de Universidad Católica, aseguró estar completamente recuperado de la lesión sufrida en el cierre del año 2019 y entregó detalles del entrenamiento individual que realiza en el hogar, en pleno confinamiento por el coronavirus.

El zaguero tuvo el pasado 29 de diciembre una caída en el entrenamiento, lo que le provocó una fractura de clavícula. Tras esto, el oriundo de Villa Regina fue operado de forma exitosa e inició un largo período de recuperación.

Consultado por su estado físico a tres meses y medio de la caída, Lanaro declaró en una rueda de prensa remota que "del tema de la lesión ya estoy bien. Las cosas que hago son las mismas que vienen haciendo los chicos. No tengo trabajos individuales, es una tranquilidad".

A la hora de hacer un balance de la presente temporada, el jugador de 34 años señaló que "es difícil, porque después de hacer una buena recuperación, más allá de que los tiempos se habían apurado un poco por el tema de querer estar rápido. Pude ir a dos partidos al banco, no pude sumar minutos, pero me deja tranquilo que lo que estuvo de mi lado para estar a disposición, se hizo, un trabajo en comunión con el cuerpo técnico y cuerpo médico".

Respecto a los trabajos que realiza en el hogar, supervisados por el cuerpo técnico encabezado por Ariel Holan, Lanaro indicó que "en lo físico uno se puede mantener, pero nunca va a ser lo mismo. Lo futbolístico va a llevar un tiempo para agarrarlo de nuevo. Los equipos que no pierdan en lo físico y se puedan re-adaptar rápido van a hacer la diferencia. El club está encima, nos dio un material de trabajo, un GPS. Hacemos dos trabajos, unos físicos y otros de fuerza, entonces tenemos que marcar con el GPS los estándares que ellos piden".

Por otro lado, el zaguero se declaró abierto a una reducción de sueldo si Cruzados lo pide, debido a la inestabilidad económica existente por la detención del fútbol.

"Es un momento excepcional y si alguien o el club necesita que demos esa mano, estamos dispuestos a hacerlo. Somos el primer estamento que el club queremos que toque. Que a los trabajadores se les pague de forma normal. Entendemos que en este momento tenemos que ser nosotros los perjudicados si pasa eso", apuntó.

En tanto, el ex Palestino se mostró contrario a cambiar el formato del Campeonato Nacional debido a la para por el Covid-19. "Habiéndose jugado tantas fechas, cambiar el formato después de haberlo cambiado hace dos años es volver a insistir con algo que no tiene sentido y algo que hacia afuera no está bueno. Queremos seguir dando la imagen de algo bien organizado y cambiar sobre la marcha no es lo ideal", dijo.

Para terminar, Lanaro señaló que "estamos en un momento de incertidumbre y no se sabe cuánto va a durar esto. Intento seguir el plan de trabajo, eso te da una tranquilidad de saber lo que tienes que hacer. Uno viene manejando esa ansiedad de querer volver a entrenar y jugar. También estar con la familia, tratar de que ese tiempo sirva para estudiar, leer y otras cosas que en el día a día no resultan tan fácil".

