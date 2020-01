Gerente general de Unión Española amenazó: "Vamos a ir a la FIFA"

Luis Baquedano, aseguró que le había solicitado a la Federación de Fútbol la suspensión del partido, y amenazó que los de Plaza Chacabuco recurrirán a la FIFA.

La teleserie de la semifinal entre Universidad de Chile y Unión Española está lejos de terminar. Exigiendo el cupo a Copa Libertadores por "justicia deportiva", los hispanos no se presentaron en La Serena para disputar su encuentro ante los azules, por lo que éstos se quedaron con el Chile 4 y el acceso a la final de Copa Chile ante Colo Colo.

Y ahora, el gerente general del cuadro de colonia, Luis Baquedano, aseguró que le había solicitado a la Federación de Fútbol la suspensión del partido, y amenazó en el Mercurio que los de Plaza Chacabuco recurrirán a la FIFA.

"Antes de que se jugaran las semifinales mandamos una carta al presidente y directores de la Federación. Pedimos que se pararan estas semifinales y como no lo hicieron, vamos a ir a la FIFA", indicó el directivo.

Baquedano, quien fue citado al Tribunal de Disciplina por el organismo de Quilín, añadió: "No nos han dado la posibilidad de defendernos, no hay instancias. La ANFP no tiene contemplada una fórmula para ir al TAS. Esto no es un capricho. Está el acta del consejo de presidentes del 29 de noviembre, donde se dice que se terminó la Copa Chile".

