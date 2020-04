Gerardo Pelusso por Marcelo Díaz: "Fue uno de los grandes errores de mi carrera"

El ex entrenador de la U aseguró que "no supo ver· al volante, ya que lo mandó a préstamo a La Serena.

Marcelo Díaz tuvo un exitosa etapa en Universidad de Chile antes de comenzar su carrera en el extranjero, pues el volante conquistó con los estudiantiles un inédito tricampeonato y la histórica Copa Sudamericana 2011, justo el año en que retornó al club tras estar en préstamo en Deportes La Serena.

Precisamente Gerardo Pelusso, el técnico que envió a préstamo a "Carepato", reconoció que esa acción fue uno de los grandes errores que cometió.

"Fue uno de los grandes errores de mi carrera deportiva como entrenador. Y medio en chiste, de verdad, cuando hablamos de fútbol, 'ahhh si porque contigo debutó Fulano, y el otro, el otro'. En chiste le digo 'sí, sí, siempre he tenido una sabiduría fantástica para saber ver a los jugadores'. Imaginate que a Marcelo Díaz le dimos en préstamo a La Serena y fue el mejor volante de contención de la historia en Chile", reconoció el DT uruguayo en diálogo con La Magia Azul.

Además, Pelusso añadió: "Jugó en Europa, en Alemania, en todos lados y yo no lo supe ver a Marcelito. Uno de los grandes errores de mi carrera deportiva fue esa. Por suerte él y su calidad supieron sortear el obstáculo de este burro".

Por último, el estratego charrúa sostuvo: "Mira las vueltas de la vida, ¿sabes dónde estuve con Marcelo? En Basilea, en Suiza. Fui porque tenía que hacer un trámite con un jugador que era argentino que estábamos nacionalizando, y me encontré con Marcelo. Una alegría que no te imaginas, me dice 'acá estoy en Puerto Montt, profe', porque Basilea parece Puerto Montt, una cosa de locos".

PURANOTICIA