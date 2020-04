Gastón Lezcano y rebajas salariales: "Es entendible, pero hay que respetar al jugador"

El delantero de Universidad Católica sostuvo que cada jugador se tiene que sentar con el club para tratar su situación.

La crisis por el coronavirus ha provocado que varios clubes del fútbol chileno tomaran la medida de rebajar los sueldos de sus planteles.

Y si bien Universidad Católica todavía no anuncia si se sumará a esta situación, el delantero de los cruzados Gastón Lezcano se refirió al tema.

"Está complicado para todos los clubes. Los ingresos se cayeron pero eso es cuestión de sentarse a hablar cada uno su situación personal y es entendible lo del club pero hay que respetar al jugador y lo que haya acordado con la institución", reconoció el atacante a radio Agricultura.

Sobre su adaptación al conjunto precordillerano, el argentino sostuvo: "En lo personal corrí con la ventaja de conocer los rivales y la liga, en lo colectivo creo que el grupo me adapto de buena manera y muy rápido, es un grupo humano muy sano y muy trabajador y me dieron la confianza desde el primer día que llegué. Y por suerte pude rendir en los partidos que me tocó".

En cuanto a la cuarentena, dijo: "Estamos respetando los entrenamientos desde hace tres semanas y no estamos de vacaciones, tratamos de estar lo mejor posible para que cuando finalice todo esto llegar al club de la mejor manera".

Por último, sobre el mal comienzo en la todavía suspendida Copa Libertadores, Lezcano expresó: "No esperábamos arrancar con dos derrotas y no pudiendo mostrar el juego que hacemos en la liga local. Los rivales son un poco más de jerarquía, la Copa Libertadores es mas difícil, pero es nuestra prioridad mejorar los errores".

