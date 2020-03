Gastón Lezcano por su ausencia en Copa Libertadores: "Siento mucha bronca"

Delantero de la UC no logró superar una lesión, situación que lo tiene molesto, considerando que el cuadro cruzado debuta internacionalmente ante Inter, en Brasil.

Gastón Lezcano, delantero de Universidad Católica, lamentó no poder decir presente en el debut cruzado en la Copa Libertadores 2020, este martes frente a Inter de Porto Alegre, y confía en el plantel estudiantil para hacer un buen certamen continental.

El ex jugador de O'Higgins y Morelia no logró recuperarse de unas molestias en la espalda, que ya le hicieron perderse el cruce con Unión La Calera, y no fue citado por Ariel Holan para el duelo en el estadio Beira Río.

"Siento mucha bronca, es uno de los partidos más importantes. Abrimos la copa con un rival bueno como es Inter de Porto Alegre, en su casa, con todo lo que eso significa", expresó en declaraciones que reproduce El Mercurio.

Eso sí, Lezcano exteriorizó su confianza en lo que pueda hacer la UC en la competición, principalmente por la calidad de su plantilla.

"Creo que tenemos con qué hacer un buen torneo. Sabemos que hay un buen plantel. Debemos ir partido a partido. Las dos competencias son difíciles. Acá vamos punteros, pero tenemos cerca a varios equipos. Si nos relajamos, nos va a costar caro", apuntó.

Para el cruce en Brasil, los cruzados formarían desde las 19:15 horas con Matías Dituro; Raimundo Rebolledo, Benjamín Kuscevic, Valber Huerta y Alfonso Parot; Ignacio Saavedra, Luciano Aued y César Pinares; José Pedro Fuenzalida, Fernando Zampedri y Edson Puch.

