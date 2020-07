Gary Medel alzó la voz en conflicto Fuenzalida-Castillo: "El Chapa es nuestro capitán"

El "Pitbull" se refirió a los dichos de José Pedro Fuenzalida quien expresó que "Colo-Colo es el equipo más grande y popular de Chile, mientras la U tiene la mejor barra".

Gary Medel, ídolo de Universidad Católica y hoy en el Bologna de Italia, se refirió a la disputa existente entre José Pedro Fuenzalida con parte de la hinchada cruzada al señalar que "Colo-Colo es el equipo más grande y popular de Chile, mientras la U tiene la mejor barra".

El ex goleador del elenco de la franja, Nicolás Castillo, también salió al paso criticando los dichos del 'Chapa'. "Tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos", indicó el jugador del América a través de Instagram.

Ahora fue el turno del 'Pitbull', quien salió a defender al actual capitán del elenco bicampeón del balompié nacional. "Universidad Católica es, por lejos, la mejor institución del fútbol chileno. Sin discusión. Por nuestros valores, nuestra tradición, nuestros jugadores y cuerpos técnicos, nuestros dirigentes y por supuesto nuestra barra, la mejor del país", expresó de entrada el oriundo de Conchalí.

"Nos identificamos con los colores más lindos del mundo, los nuestros. Pero también con una forma de hacer las cosas. Somos distintos. Somos mejores. Somos una familia. Y en estos tiempos tan difíciles, de incertidumbre, de egoísmo, de conflictos, la familia es fundamental. Es donde podemos encontrar respeto, apoyo, cariño y certezas", agregó.

"En nuestra Familia Cruzada se respeta, se apoya, se quiere. Y como en toda Familia, todos cometemos errores. Y nos perdonamos, porque en las Familias todo se perdona. Chapa es nuestro Capitán. Se lo ha ganado. Con esfuerzo, con amor a nuestros colores. Con goles, con títulos. Con coraje, con respeto y hombría de bien. Dejando siempre en alto nuestro nombre. Nos representa y eso es un orgullo", apuntó defendiendo al extremo por derecha.

Para terminar, Medel señaló que "hoy es momento de dejar de lado los conflictos. Nadie nos ha regalado nada, todo lo hemos logrado JUNTOS. Somos la mejor Institución del fútbol chileno y tenemos que hacernos respetar. Unidos. Como siempre. Todos juntos sigamos luchando por hacer cada vez más grande a nuestro Club, a nuestra Familia".

