Garin por ATP de Santiago: "Siento como si fuera la primera vez que voy a competir en Chile"

El "Tanque" dijo que recuerda muy poco su presencia en el Torneo de Viña ya que este fue en 2013.

Cristian Garin ya comenzó a dejar atrás su paso por Buenos Aires, torneo que finalmente decidió no jugar por molestias físicas y tras el gran desgaste realizado para ganar el título en Córdoba. Este viernes el chileno viajará a Río de Janeiro para disputar la próxima el ATP 500 brasileño en el que reaparecerá en el circuito.

Pero antes de partir de suelo argentino, la primera raqueta nacional atendió este jueves a la prensa trasandina para referirse a su buen presente y la reanudación de su gira sudamericana sobre superficie de arcilla.

"Contento por el momento. La semana pasada jugué muy bien, tuve una semana muy dura. Para este torneo decidimos bajarnos con mi equipo, porque no me sentía al 100%. De cara a lo que se viene, Río y Santiago, es muy importante para mí estar bien, competitivo como lo estuve en Córdoba y esta semana simplemente no me sentía bien. Ya mañana parto a Río y ya estoy enfocado en ese torneo", expresó "Gago".

Consultado sobre su presencia en el ATP 250 de Santiago, certamen que volverá al país tras seis años, el "Tanque" sostuvo: "Estoy con mucha ilusión. Los recuerdos que tengo de haber jugado en Viña son muy poquitos, fue hace mucho (2013) y estaba en otra etapa de mi carrera. No es fácil, pero me siento bien preparado luego de una semana con bastantes partidos. Espero también sumar más la próxima semana. Para mí, siento como si fuera la primera vez que voy a competir en Chile en un ATP".

Por último, sobre sus resultados en superficies rápidas, Garin dijo: "Creo que es un proceso. Hice cuartos en un Masters 1000 (Paris-Bercy), gané bastantes partidos, octavos en Montreal. Nací jugando en arcilla, soy mejor en esta superficie que en dura, pero creo que es un proceso, es mi segundo año jugando a este nivel de torneos y lo he hecho muy bien".

PURANOTICIA