Garcés confesó que pudo jugar en un grande de Argentina: "Me llamó hasta el técnico"

El actual arquero de Curicó Unido reveló que pudo jugar en el vecino país el 2011.

Cada vez son más los futbolistas chilenos que se suman a la tendencia de realizar transmisiones en vivo por Instagram en medio de la suspensión de la actividad por la emergencia del coronavirus. Uno de los últimos en hacerlo fue el portero de Curicó Unido Paulo Garcés.

Fue en la red social donde el golero reconoció que tuvo casi todo listo para partir a un club grande de Argentina, como es Boca Juniors.

"En 2011 tuve la posibilidad de ir a Boca Juniors. Me llamó hasta el técnico, que era (Julio César) Falcioni y se cayó de un momento a otro. Ya estaba viendo departamento y todo, estaba listo", reconoció el cancerbero, que en esa época era meta de Universidad Católica.

"Me tocó ir dos veces a La Bombonera y me habría encantado jugar en Boca o River. Son los equipos que uno siempre sueña, como lo hicieron Gary (Medel), el Matador (Marcelo Salas)... es uno de los sueños que me habría gustado cumplir. Veía los partidos de (Roberto) Abbondanzieri y en su tiempo a Óscar Córdoba, que fue de los primeros arqueros que sacaba de volea, tan plano, y marcó un antes y un después porque salió campeón de todo y atajando penales en las finales", añadió.

Además, llenó de elogios a Esteban Paredes: "Siempre me marcó cuando jugaba contra él y cuando estuvimos en Colo-Colo nos reímos de eso y le preguntaba para saber, cómo se paraba en los penales".

"Es un delantero que nunca sabes cómo te va a definir. Lo tuve en entrenamientos de selección y de Colo-Colo, lo conversamos y la clave era saber el espacio que el arquero dejaba libre, donde estaba abierto y definir, ¡pum!", completó

