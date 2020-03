Gabriel Suazo reveló que estuvo cerca de fichar en un equipo grande de Argentina

El volante colocolino afirmó que su representante fue contactado en el último mercado de fichajes.

Gabriel Suazo, volante de Colo-Colo, estuvo cerca de partir del Cacique para fichar por un club grande de Argentina y Sudamérica como es Boca Juniors.

El propio polifuncional jugador de los albos admitió que el cuadro xeneize casi logra su contratación en el último mercado de fichajes.

"Fue increíble. Boca es los equipos más grandes de Sudamérica y el mundo. Cuando me llegó esa información fue algo importante. Si bien no se concretó nada, eso te toca. Te dice que estás haciendo las cosas bien y que sigas por el mismo camino", reconoció Suazo en conversación con el periodista Rodrigo Sepúlveda.

"Era cierta la información, se contactaron desde Boca con mi representante. No sabemos qué pasará a mitad de año, pero fue cierto", añadió.

Además, manifestó su ilusión de vivir en el corto plazo vivir la experiencia de jugar en el fútbol internacional, pero que antes le gustaría conquistar títulos importantes en el Cacique: "Ganar una Copa Libertadores, una Sudamericana. No sabemos, una decisión de partir se toma en el momento, uno no puede esperar y postergar su futuro. Sería un sueño ganar una de esas Copas y partir. Llevo harto tiempo en el club y feliz, he podido ganar varios títulos".

