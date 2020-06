Gabriel Costa afectado por la pandemia: “He tenido que pagar el arriendo de mi bolsillo”

Después de que en Colo Colo no se llegase a un acuerdo por la rebaja de sueldos y Blanco y Negro decidiera acogerse a la Ley de Protección al Empleo, el jugador peruano asegura que no ha podido cobrar su Seguro de Cesantía.

Gabriel Costa está viviendo una difícil situación debido a la crisis sanitaria del coronavirus. Después de que en Colo Colo no se llegase a un acuerdo por la rebaja de sueldos y Blanco y Negro decidiera acogerse a la Ley de Protección al Empleo, el jugador peruano asegura que no ha podido cobrar su Seguro de Cesantía.

"Sí, es verdad, no me están pagando. ¿Por qué? Ni yo sé cuál es el problema", indicó el ex jugador de Sporting Cristal a El Mercurio.

Costa agregó: "Es duro. Tampoco me están pagando el arriendo y ese dinero sale de mi bolsillo. Está dura la situación. Tampoco sabemos cuándo arrancará el fútbol. Habrá que esperar".

El mismo medio aseguró que dicho pago corresponde a $1.265.000, el 55% del máximo imponible según la legislación actual. Por otra parte, desde Blanco y Negro aseguran que la situación se está tramitando y que "todo está en vías de solución".

Costa no sería el único jugador del Cacique que no puede cobrar su Seguro de Cesantía, pues los argentinos Nicolás Blandi y Pablo Mouche también se encuentran en la misma condición.

PURANOTICIA