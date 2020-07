Fernando Meza mandó recado: "Me gustaría volver a Colo Colo"

El zaguero argentino recordó con cariño su paso por el Cacique, donde no pudo alcanzar regularidad debido a las lesiones, y le dejó la puerta abierta a su retorno al elenco de Macul.

Fernando Meza fue parte del Colo Colo de Pablo Guede que se consagró con dos Supercopas y el título del Transición 2017. Actualmente en el Atlanta United, el zaguero argentino recordó con cariño su paso por el Cacique, donde no pudo alcanzar regularidad debido a las lesiones, y le dejó la puerta abierta a su retorno al elenco de Macul.

"Me gustaría volver a Colo Colo. Es un equipo donde crecí y disfruté mucho", indicó Meza en declaraciones a "De fútbol se habla así" de DirecTV.

Además, el defensa explicó las razones de su salida rumbo a Necaxa a finales de 2018: "Cedí el cupo (en Colo Colo) tras la lesión que tuve. Luego me recuperé y había ya seis extranjeros. Hablé con Marcelo Espina y me dijo que podía salir, y se dio lo de Necaxa. Yo quería seguir".

El jugador de 30 años recordó su paso por Pedrero: "Teníamos una convivencia espectacular. Un grupo muy unido. Vivimos momentos muy buenos y lindos. No experimenté nada raro relacionado a una imagen de camarín complicado. Todo lo contrario. Disfruté mucho estar en el equipo".

Sobre los referentes, Meza señaló: "Esteban Paredes, Jaime Valdés y Jorge Valdivia son jugadores diferentes, de esos que ya no hay. Nosotros contábamos con tres de esa calidad en Colo Colo. Son jugadores que rinden. No me gustó que dejaran salir a Valdés y Valdivia".

Para concluir, el futbolista oriundo de Loma Hermosa sumó elogios para Pablo Guede: "Realmente sabe mucho de fútbol. Es un técnico muy capaz, con una forma de llegar al jugador que no muchos tienen. Tiene el liderazgo que se necesita para estar al frente de grandes equipos".

PURANOTICIA