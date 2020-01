Felipe Mora dejó Pumas de México y firmó por el Portland Timbers de la liga estadounidense

Pumas de la UNAM anunció la noche de este domingo la partida del delantero chileno Felipe Mora, que llegará a la MLS de Estados Unidos para jugar por el Portland Timbers.

El cuadro azteca publicó un video con los mejores golesde Mora por el club, junto a la frase: "Gracias por tu profesionalismo al llevar nuestros colores. ¡Éxito en tu siguiente proyecto, Felipe Mora!".

Además, el jugador en su cuenta de Facebook se despidió del conjunto mexicano, agradeciendo a su "compañeros, cuerpo médico, utileros y a la gran afición de Pumas, que me brindaron cariño y respeto durante todo este tiempo".

Por su parte, el nuevo DT de Mora en la MLS, el venezolano Giovanni Savarese, señaló a AS Chile sobre el ariete que "siempre hay jugadores que los equipos buscan para reforzarse y yo creo que Felipe puede ser un gran refuerzo".

Además, el estratega reconoció que intentaron contratar a Eduardo Vargas, pero "lamentablemente, no se pudo, pero sí lo intentamos".

