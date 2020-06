Ex seleccionado argentino aseguró que a Mourinho le "gusta mucho" como juega Marcelo Díaz

Diego Milito, ahora secretario técnico de Racing de Argentina reveló que el entrenador portugúes dijo que 'Carepato' "jugaba en pantuflas".

Diego Milito, secretario técnico de Racing de Argentina, contó que el portugués Jose Mourinho, uno de los entrenadores más reconocidos del mundo, le manifestó que le gustaba mucho como jugaba el mediocampista chileno Marcelo Díaz.

En una charla, el técnico luso le mencionó al otrora delantero de la 'Academia' y del Inter de Milán que 'Carepato' "jugaba en pantuflas".

"Justo había hablado antes del partido (con Corinthians por la Copa Sudamericana 2019). Me escribió y me contó que iba a comentar ese partido. Hablamos de algunos jugadores. Me dijo que le gustaba mucho cómo jugaba el 'Chelo' Díaz y después lo dijo en la transmisión. A José le gustaba mucho cómo jugaba Racing", indicó.

Consultado, en tanto, por cómo es 'Mou' como persona, Milito dijo que "es extraordinario. La gente por ahí lo ve desde un lugar y tiene una imagen equivocada de lo que es José como persona y como entrenador. Es uno de los mejores que he tenido sin lugar a dudas".

Recordar que Mourinho dirigió a Milito el año 2009 y 2010 en la escuadra 'neroazzurra'. Con 'Special One', el argentino ganó un 'scudetto', una Copa Italia y la Champions League.

