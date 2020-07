Ex jugadores presentaron un recurso de protección contra el Sifup

El documento detalla que el Sifup recibió un millón de dólares tras la venta del CDF, el que fue destinado al pago de los futbolistas retirados.

Los ex futbolistas Patricio Neira, Alejandro Vrsalovic, Marcelo Zunino y Martín Gálvez presentaron un recurso de protección en contra del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) alegando ser excluidos en el Fondo de Retiro.

La acción judicial fue entregada a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde fue declarado admisible.

El documento detalla que el Sifup recibió un millón de dólares tras la venta del CDF, el que fue destinado al pago de los futbolistas retirados.

La misiva apunta a que entre los favorecidos están el presidente del gremio, Gamadiel García, y su secretario Luis Marín, alegando que "todos nuestros representados son futbolistas profesionales retirados, socios de Sifup y, al igual que muchos de sus colegas, fueron ilegal y arbitrariamente excluidos del bono de retiro que el Sifup acordó entregar utilizando los dineros obtenidos con la venta del CDF".

El texto exige que "se deje sin efecto el acto recurrido y todos los actos posteriores que supongan su validez", y que "todos los beneficiarios del bono de retiro deben hacer su devolución a la Tesorería del SIFUP dentro del plazo de 10 días".

Gamadiel García reaccionó ante el recurso y señaló: "No sé nada. Me imagino que tiene que seguir el curso normal. No puedo evitar eso, tampoco puedo opinar en contra. A lo mejor, no tienen la información. Es la opinión de alguien".

"Lo hemos informado constantemente desde 2016. No puedo hacerme cargo de que alguien lo presente. No puedo evitarlo. Si es así, es una opinión de un grupo que recurre a través de un abogado, pero la realidad es otra, lamento que un tema que es claro y público desde hace tanto tiempo a algunos les sorprenda en 2020. Aún así, no puedo evitar que vayan a la justicia. Es su derecho", agregó García.

