Ex jugador colombiano le "rogó" a Rueda que lo incorporara al cuerpo técnico de la Roja

La selección chilena pudo haber tenido un preparador de arqueros de lujo. Es que el ex portero de la selección colombiana Faryd Mondragon reveló que le pidió al técnico de la Roja, Reinaldo Rueda, estar en ese puesto.

En conversación con el CDF, el otrora golero reconoció: "No sabe la cantidad de veces que le rogué a Reinaldo para que me trajera como entrenador de arqueros a la selección chilena, estaba dispuesto a irme. Pero, desafortunadamente él no quiso generar un impacto fuerte y negativo trayendo a todo su cuerpo técnico colombiano".

De todas formas, llenó de elogios al estratego: "Es uno de esos técnicos que si algún día me llama a formar con él un cuerpo técnico yo aceptaría. Lo saludé para saber cómo está él, pero en épocas como estas el silencio y la prudencia son el mejor amigo por la incertidumbre que se pueda generar".

Además, Mondragón dijo esperar que el combinado criollo clasifique al Mundial de Qatar 2022: "Ojalá las cosas salgan bien porque está en una selección de un país futbolero que tiene mucho potencial".

