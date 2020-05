Ex esposa de Sergio Jadue asegura que ex Presidente de la Anfp "no irá a la cárcel ni volverá a Chile"

María Inés Facuse aseguró que su ex marido no pagará con cárcel los delitos que cometió como mandamás de fútbol chileno y que tampoco regresará a nuestro país.

María Inés Facuse, ex esposa de Sergio Jadue, habló sobre el posible destino del ex presidente de la ANFP. La mujer, que se encuentra divorciada desde el 2018, aseguró que su ex marido no pagará con cárcel los delitos que cometió como mandamás de fútbol chileno y que tampoco regresará a nuestro país.

"Él tiene claro todo, lo van a sentenciar, qué se yo, pero no se irá preso en Estados Unidos. La gente cree que se irá a la cárcel, pero tiene todo arreglado. A mi no me sorprende nada", indicó en entrevista con Las Últimas Noticias sobre el falló que recientemente fue aplazado hasta noviembre.

Facuse explicó: "(Yo) Sabía que él nunca iba a volver a Chile y por eso me fui (con él). Yo estaba empelotada cuando me enteré de lo que había pasado con el tema de la FIFA. Por eso el viaje no tenía ticket de regreso. Él podía hacer otras cosas, pero estaba pendiente todo el día de Chile, donde no va a volver nunca".

"Cuando se presentó para presidente de la ANFP, yo me negaba a que lo hiciera. Ahí se juntaba con Segovia, Eguiguren, Los Kiblisky, Nasur y Jaque, entre otros. No me dijo que había recibido dineros por fuera. Ahí demostró que no era tan inteligente. La ambición lo traicionó", agregó.

Además, la mujer opinó sobre la serie de Amazon que se realizará sobre el FIFAGate, titulada El Presidente: "ojalá sea lo más verídica posible. Vi el adelanto y la mujer que sale ahí contando el dinero soy yo. Por eso espero que sea lo más cercana a la realidad, aunque conmigo tampoco nadie se comunicó para la serie. Con decirte que no tengo idea de quién es la actriz que hace mi papel".

Por otro lado, Facuse contó que hace un año no puede ver a su hija, pues la tuición la tiene el ex timonel de la ANFP: "No lo hago por mis hijos. No voy a alejarme de ellos por todas las mentiras que ha dicho. Él tiene el don de la palabra. Si se atrevió a insultar a mi abogado y a mis amigos que tengo acá. Así que lo primero es recuperar a mi hija y después veré qué voy a hacer. Lo que más me duele es que no he podido estar con mi hija hace un año".

