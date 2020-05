Ex DT de la Roja sub-20 criticó duramente a Holan: "Es un imitador de Bielsa"

Claudio Vivas recordó un antiguo conflicto con el ahora entrenador de Universidad Católica.

Ariel Holan no es del gusto de muchos. El actual entrenador de Universidad Católica fue destruido hace unos días por un ex dirigente de Independiente de Avellaneda y hasta indicado como uno de los responsables del delicado momento económico del cuadro argentino, y ahora sumó otros cuestionamientos.

El estratego de los cruzados fue criticado por Claudio Vivas, ex DT de la Roja sub-20 y otrora ayudante de Marcelo Bielsa en Newell's Old Boys, Atlas de Guadalajara, Vélez Sarsfield y la selección argentina.

"No tengo relación con él ni tampoco quiero tenerla porque pasé un mal momento con él. Lo conozco de cuando era tercer o cuarto ayudante de (Jorge) Burruchaga y me preguntaba a mi sobre los ejercicios de (Marcelo) Bielsa. No me olvido de las cosas", reconoció Vivas en conversación con TyC Sports

"Reconozco que es un buen técnico y que le ha ido bien, pero es un gran imitador de Bielsa", añadió el actual adiestrador de Bolívar de La Paz.

