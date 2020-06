Ex compañero y el mal rendimiento de Alexis en el United: "No tengo explicación"

Ander Herrera, mediocampista español que fuera compañero del tocopillano en los 'Red Devils' aseguró que

Ander Herrera, mediocampista español, ex jugador del Manchester United, aseguró no tener explicación por el opaco rendimiento que mostró el delantero chileno Alexis Sánchez en los 'Diablos Rojos' de Old Trafford.

El 'Niño Maravilla' llegó en enero de 2018 al United como el fichaje estrella, desde el Arsenal, pero el tocopillano estuvo lejos de repetir sus macizas actuaciones con los 'Gunners' y tras una temporada para el olvido terminó siendo enviado a préstamo al Inter de Milán.

Consultado por el paso del bicampeón de América con la Roja en el United, Herrera declaró al portal The Athletic que "a veces, en el fútbol, no hay explicación para cada cosa que sucede. Recuerdo haberlo visto porque el Arsenal era nuestro rival por los títulos y los cuatro primeros lugares. Los vi perder juegos 2-0 y Alexis anotaría dos (goles) y ganarían el juego. Anotaría el gol ganador".

"¿Cómo puede un jugador, que un mes antes, dos meses antes, era el mejor jugador con diferencia en un gran equipo como el Arsenal... luego viene al United y no se desempeña? No tengo explicación", añadió el español, quien fue compañero de Alexis en el año y medio del chileno en los 'Red Devils'.

El registro de Alexis en Manchester United, al mando de José Mourinho inicialmente y luego con Ole Gunnar Solskjaer, fue de solo cinco goles en 27 partidos disputados.

PURANOTICIA