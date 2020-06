Ex capitán del Manchester United criticó duramente a Alexis: "Él es inútil"

El escocés Willie Morgan no tuvo piedad al momento de comentar el opaco nivel mostrado por el chileno en los 'Red Devils'.

El escocés Willie Morgan, ex capitán del Manchester United, no tuvo filtro a la hora de comentar el opaco rendimiento que presentó el delantero chileno Alexis Sánchez en los 'Diablos Rojos' de Old Trafford.

El 'Niño Maravilla' se encuentra actualmente a préstamo en el Inter de Milán y podría regresar en lo que queda del año al elenco de la Premier League, dueño de su pase, que no lo tendría considerado para los desafíos de la campaña 2020-2021.

Consultado por el paso del tocopillano en el United, con solo cinco goles en 27 partidos disputados, Morgan declaró al portal Stretty News que "me refiero a mirar el nivel de Alexis Sánchez. ¿El club pagó la mitad de su salario solo para que alguien se lo llevara? Es tan malo ¡Es una locura!".

Morgan, que defendió a los 'Red Devils' de 1968 a 1975, no se detuvo ahí. Ante un posible regreso del bicampeón de América con la Roja, señaló que "¡Espero que vuelva como el hombre de los zapatos, limpiando los zapatos! Él es inútil".

"Entonces, el mejor lugar para él es donde está. No lo quiero de vuelta. Tenemos suficientes problemas para deshacernos de los demás sin tenerlo de regreso", finalizó el ex carrilero, hoy de 75 años.

