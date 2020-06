Estrella española de la NBA llenó de elogios a Arturo Vidal: "Siempre ha sido determinante"

Pau Gasol destacó varias cualidades del volante chileno como su "garra" y su "espíritu de lucha".

Artuo Vidal y el Barcelona ya cuentan las horas para volver a la acción este sábado, cuando visiten al Mallorca por la reanudación de la Liga española tras la suspensión por el coronavirus.

Y mientras están a la espera, el volante chileno se llenó de elogios por parte de una estrella de la NBA como el hispano Pau Gasol, quien destacó diversas cualidades del seleccionado criollo.

"Sin duda, he conocido de su carrera y éxito en el mundo del fútbol, y me alegro que ahora defienda la camiseta blaugrana. Espero que ayude al Barcelona a conseguir más títulos. Me gusta su garra, espíritu y su capacidad de lucha. Siempre ha sido un jugador determinante en todos los equipos que ha estado", reconoció el otrora campeón con Los Angeles Lakers en diálogo con radio ADN.

Además, resaltó la campaña que ideó junto a Rafael Nadal en favor de los damnificados por la crisis sanitaria a través de la Cruz Roja.

"Me parece muy necesario e importante lanzar un mensaje de unidad, de esfuerzo coordinado y en conjunto desde el deporte, el cual ha tenido un efecto increíble, ya que entre todos hemos podido recaudar más de 15 millones de euros para llegar a Cruz Roja y después a las personas más afectadas", sostuvo.

"Me alegra mucho que Arturo y otros deportistas en Chile estén participando y lanzando una campaña similar, ya que ese era nuestro objetivo con Rafa: inspirar a otros deportistas del mundo y así ayudar a los que más lo necesitan", añadió.

