Esteban Paredes y su relación con Aníbal Mosa: "Si está sentido, está equivocado"

Esteban Paredes se refirió a la crisis que vive Colo-Colo y a su relación con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, luego de que no llegaran a un acuerdo por la rebaja salarial.

El goleador del fútbol chileno aseguró que el mandamás de la concesionaría está "equivocado" si está "sentido" con él.

"Si Aníbal está sentido, está equivocado. Yo lo llamé y le dije que 'no puedo decidir por 25 compañeros, póngase en mi lugar, porque yo no tengo problemas, pero no puedo hacer eso, porque quedo mal frente a mis compañeros'. Son códigos del fútbol que a lo mejor él no sabe", explicó el '7' en LUN.

Además, el ariete agregó que "yo podría reprocharle cuántas cosas que hice por él, pero no, porque hay una amistad. Si fuera solo por mí, dele nomás don Aníbal, pero no es así".

El delantero lamentó que se hable sobre su rol en el conflicto con Blanco y Negro. "Hoy se habla de mí porque soy el capitán, la cara visible del plantel, muchos me echan la culpa sin siquiera tenerla, porque somos un equipo, un plantel donde todos decidimos, donde la opinión es válida para todos, para el juvenil y el más viejo. pero bueno, el tiempo dirá quien tuvo la razón. Nosotros defendimos nuestra postura y el club la suya", aseveró.

Finalmente, reconoció algunos errores en las negociaciones, uno fue "no haber escuchado un poquito más. A lo mejor nosotros esperamos demasiado para llegar al porcentaje que queríamos rebajarnos, que no era el 25 por ciento, pero sí cerca. Pero en lo demás creo que actuamos de buena manera, sin pasar a llevar a nadie", cerró.

