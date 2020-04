Esteban Paredes lideraría la negativa del camarín ante propuesta de baja de sueldos en Colo Colo

Le habría señalado a Aníbal Mosa, presidente del club, que no era "culpa de ellos que la empresa sea mal administrada".

En medio de la recesión económica que le traerá a los clubes la suspensión del fútbol causada por el coronavirus, los jugadores de Colo Colo no llegaron a un acuerdo con la dirigencia para aceptar una rebaja salarial frente a la primera oferta de Blanco y Negro.

Y según aseguró el medio La Cuarta, Esteban Paredes fue quien lideró la negativa del camarín ante la propuesta de la dirigencia alba. El matutino aseguró que el histórico goleador del Cacique le habría señalado a Aníbal Mosa, presidente del club, que no era "culpa de ellos que la empresa sea mal administrada".

Además, el citado rotativo aseguró que, en caso de no lograr un acuerdo con los futbolistas, la cúpula del combinado de Pedrero buscará presionar a través de la opinión pública para llegar a un pacto.

Recientemente, Mosa indicó a través de una conferencia de prensa virtual que "a nadie le gusta que le recorten el sueldo. Estoy confiado que vamos a llegar a un acuerdo con el plantel. Necesitamos por el bien de Colo Colo llegar a un acuerdo".

"Hoy la situación es estable y estamos previniendo lo que suceda de acá a 90 días. Pero si no hacemos nada será crítica, y no sólo en esta institución, sino que en la mayoría de los equipos del mundo, es cosa de darle una vuelta. Todos han llegado a acuerdos y han entendido que la situación no puede seguir de esta manera", agregó el timonel.

