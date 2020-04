Esteban Paredes acusó a Blanco y Negro de mentir y no descartó renunciar

El capitán de Colo-Colo aseguró que las "mentiras" de los dirigentes "nos pusieron en jaque con el pueblo y la gente".

Sigue la polémica por el quiebre entre el plantel de Colo-Colo y la dirigencia de Blanco y Negro tras no llegar a un acuerdo para rebajar los sueldos en medio de la crisis por el coronavirus.

Ahora, el goleador y capitán del Cacique, Esteban Paredes, sacó la voz para entregar la versión oficial de los jugadores, y en diálogo con Canal 13 el "Tanque" leyó un comunicado de parte del plantel donde expresó: "Se dijo que los jugadores y funcionarios del club aceptaron la rebaja de sus sueldos, lo que es totalmente falso. Fue una imposición y casi una amenaza, nadie tuvo derecho a réplica".

"Cuando hablaron nuestros dirigentes molestaron al plantel por las mentiras dichas. Independiente de lo que pasa, tenemos la conciencia limpia porque siempre quisimos ayudar. Nos pusieron en jaque con el pueblo y la gente", añadió.

Además, reveló que "como varios de mis compañeros han dado todo por Colo-Colo, yo en el 2014 tuve que poner de mi bolsillo 200 mil dólares, entonces ¿Eso no es querer a Colo-Colo? Hoy me atacan, pero tengo mi conciencia tranquila".

"Por el bien del club, y digo por Colo-Colo y no por Blanco y Negro, nos debemos a eso. Hemos dado la cara. Siempre habrá conversaciones y diálogo. Tengo muy buena relación con Anibal Mosa, pero hoy me decepcionó por todo lo que dijo. Un presidente tiene que dar mayor cobertura y seguridad da sus jugadores. Su decisión es válida, pero para el plantel no, dejó mucho que desear", agregó.

Sobre su continuidad en el conjunto albo, el artillero sostuvo: "Puede ser una opción que deje Colo-Colo. Se evaluará con el pasar del tiempo. Si debo renunciar por Blanco y Negro, lo haré. Pero no me pongan en jaque todo lo que he entregado por el club, ni a mí ni mis compañeros".

"Los más chicos tienen la misma palabra que nosotros, y ellos estaban con nosotros hasta las últimas, dijeron que iban con nosotros a muerte, pese a ser los más perjudicados", concluyó.

PURANOTICIA