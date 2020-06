Erick Wiemberg no escondió su deseo de llegar a la U: "Sería un paso muy grande"

E joven lateral, actual jugador de Deportes Valdivia, presentó un recurso de protección que le permitiría ser dueño de su pase.

En el mercado de fichajes pasado, Erick Wiemberg vio como se caía su posible fichaje por Universidad de Chile después de un conflicto legal por su pase que tenía enfrentados a Deportes Valdivia y Unión La Calera. Y si bien ahora juega por El Torreón, el joven lateral presentó un recurso de protección que le permitiría ser dueño de su pase.

Mientras espera la resolución, Wiemberg confesó en radio Cooperativa que le ilusiona concretar su arribo a la U: "Sería un paso muy grande en mi carrera, muy bueno. Es lo ideal para metas futuras. Es una muy buena opción".

"A principio de año habían posibilidades de salir de Valdivia, por distintos motivos no se dio, pero ahora estamos viendo el tema del recurso de protección para que me puedan dejar en libertad de acción y evaluar alguna oferta o, por último, terminar el año y hacerlo bien para que hayan nuevas posibilidades", explicó Wiemberg.

El jugador agregó: "Sé que hay equipos que están pendientes de esto, pero obviamente no han hablado conmigo, me he enterado por la prensa. Conmigo no han hablado algo concreto o que me hayn mostrado su interés".

