Entrevista a fondo al Coach de Garin: "Tengo algo de Bielsa, estoy medio 'loco' como él"

El coronavirus tiene a Andrés Schneiter con sentimientos encontrados. El lado positivo de la cuarentena por la pandemia es que al entrenador argentino de Cristian Garin le permitió estar disfrutando a su familia después de mucho tiempo por los constantes viajes, pero por otro lo tiene preocupado y amargado por la suspensión del circuito mundial, justo cuando su pupilo chileno se encontraba en un gran momento en 2020, con dos títulos (Córdoba y Río de Janeiro) y el ingreso por primera vez en su carrera en el top 20 (en el 18° casillero).

En entrevista con la agencia ATON Chile, el coach trasandino habla sobre los tiempos de confinamiento en el tenis por el COVID-19.

"La verdad un poco decepcionado, quemado con todo esto, porque veníamos jugando tan bien con Cristian a principio de año y teníamos mucho por delante. Parecía que iba a ser una temporada espectacular, pero nos pegó una frenada gigante. Entonces por ese lado estamos decepcionados un poco, pero no hay otra", reconoce el "Gringo".

"Veníamos para hacer un año excelente. Habíamos arrancado con buenas posibilidades, se venían los torneos Masters 1.000, que eran los más importantes para nosotros porque no los jugamos el año pasado. Teníamos 5 Masters 1.000 ahora para no defender nada, y que si lo hacíamos bien, podíamos pisar el top ten quizá", añade.

-En ese sentido, ¿crees que Cristian fue uno de los más perjudicados por el parón?

"Digamos que afectó a los que habían arrancado bien, porque ya se postulaban a tener un gran año. Uno cuando arranca pretende tener un año espectacular y nosotros ya lo habíamos encaminado en cierta forma. Entonces, nos perjudicó un poquito más".

-¿Qué es lo que hablan con Cristian?

"Conversamos siempre y él sigue trabajando físicamente, porque tenis no está haciendo nada, no se puede. Por ahora tenemos hasta julio, pero está feo, raro el panorama. No creo que en julio se abra para jugar, porque el tenis es un deporte mundial, no es que sólo un país tiene que estar bien, sino que todos tienen que estar bien. Entonces, no está fácil que juguemos en julio por cómo va todo. Por ahora hay que esperar a cuándo se sepa un poco más para trabajar y entrenar".

-Al momento de la suspensión del tour, Garin iba sexto en la carrera al Torneo de Maestros de Londres. ¿En caso de que la actividad se reanude, te ilusionas con una clasificación a los ocho mejores de la temporada?

"De momento estaríamos adentro y eso es lo que saldríamos a defender. De cierta forma, arrancamos bien para pelear un Londres, pero hay que ir viendo qué va a pasar, qué torneos se jugarán, si se juegan los Grand Slams, donde hay demasiados puntos en juego".

-¿Cómo va tu cuarentena?

"La verdad, encerrado, no queda otra. Justo cuando volví de Chile, que estábamos entrenando con Cristian allá, me agarré la cuarentena obligatoria porque venía de otro lado, y en mitad de esa cuarentena obligatoria se puso la del Gobierno argentino, así que llevo como 25 días encerrado".

-¿Qué es lo más complicado en este confinamiento?

"Acá la pasamos bien. Desde hace mucho que no la pasábamos en familia, porque vengo viajando todos los años. De hecho, ayer estuve de cumpleaños (44) y lo festejamos acá con mi mujer, hijos e hicimos Zoom (programa para hacer videoconferencias) para saludarnos con los familiares. Hacía años que no pasaba un cumpleaños en casa".

-¿Y qué haces en este encierro?

"Arranqué a estudiar a todos los jugadores, llevo unos días viendo muchísimos videos para ir haciendo cosas que no hice tanto durante el año, que lo hago antes de los partidos. Decidí hacerme una carpeta con todos los jugadores de la ATP y voy a aprovechar este momento para verme 300 ó 500 videos. Tenemos muchísimo tenis".

-Bastante estudioso, ¿un Marcelo Bielsa pero del tenis?

"Tengo algo de Bielsa, estoy medio 'loco' como él, puede ser jajaja. Soy muy apasionado por lo que hago, no soy de los que está de brazos cruzados".

PURANOTICIA