En España se lanzaron contra Vidal tras derrota: "Su partido fue nefasto"

El Barcelona cayó humillando por 8-2 ante el Bayern Múnich, quedando fuera de la Champions League en cuartos de final.

El Barcelona quedó fuera de la Champions League después de sufrir una humillante derrota por 8 a 2 a manos del Bayern Múnich. Goleada sin precedentes para el cuadro culé y que puso en duda la continuidad de todos sus jugadores y cuerpo técnico de cara a la siguiente temporada.

Los medios de comunicación españoles no hicieron esperar su análisis uno a uno, donde destrozaron a todos los miembros del equipo catalán. Criticas de las que no se salvó Arturo Vidal, quien fue calificado como fanfarrón y se cuestionó su intrascendente nivel ante su ex equipo

Por ejemplo, Diario Marca indicó sobre el de San Joaquín: "Intrascendente el chileno, ni en la construcción, ni en la destrucción, ni en la llegada. Llegó para evitar este tipo de desastres, pero no lo ha conseguido. Claro, que ante el derrumbe general es muy complicado".

Mientras, el Sport consignó: "El partido de Arturo Vidal fue nefasto. Como el del resto de sus compañeros. El chileno sucumbió por el terreno de juego ante el vendaval bávaro y solo en algunos momentos dio muestras de impotencia con alguna carrera que terminaba con la jugada que estaba construyendo el equipo alemán".

"A pesar de su actuación, no se puede decir que Arturo Vidal sea el responsable de la derrota del conjunto azulgrana. Ni muchísimo menos. Lo que sí que sirve es que el Barça no puede competir de tú a tú ante un equipo poderoso", agregó el medio catalán.

Finalmente, Mundo Deportivo señaló: "Al final, la única fanfarronada fue la del chileno. Ni vigor, ni llegada, ni nada. El mejor equipo del mundo estaba enfrente".

La goleada dejo varios récords negativos para el Barcelona. Primera vez en su historia que reciben 4 tantos en el primer tiempo por una competición europea, siendo además el sexto partido en toda su existencia en el que reciben 8 goles. Para peor, desde el curso 2007/08 que los catalanes no terminaban una temporada sin títulos.

