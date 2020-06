En Escocia aprueban posible llegada de Claudio Bravo al Celtic: "Es un ganador"

Los comentaristas de BBC señalaron que el entrenador del elenco blanco y verde busca alguien con experiencia y que dé confianza.

Tras conocerse que el arquero Claudio Bravo está en carpeta del Celtic de Escocia para la campaña 2020-2021, dos comentaristas deportivos de ese país entregaron positivos conceptos para el bicampeón de América con la Roja y hoy guardameta del Manchester City.

Bravo aparece en una terna de arqueros junto a Ben Foster (Watford) y Joe Hart (Burnley). El precio del chileno, de 1,2 millones de dólares, seduce al segundo club más ganador de Escocia, con 51 títulos de liga, tras el Rangers (54).

Los comentaristas de BBC Noel Whelan y Phil Spencer aprobaron sin dudar la posibilidad que el formado en Colo-Colo llegue a la escuadra albiverde de Glasgow.

"Neil Lennon (entrenador del Celtic) está buscando a alguien que tenga una gran experiencia. Quieren a alguien que conozca el juego y sepa cómo mandar a los cuatro de atrás", expresó Whelan a Football Insider.

"Debes tener un portero en el que puedas confiar, que dé la confianza a los cuatro de atrás. Necesitan saber que tienen a alguien seguro entre los palos, que habla todo el tiempo, eso viene con experiencia. No buscas más allá de Claudio Bravo, que tiene una experiencia inmensa", agregó el ex futbolista.

En tanto, Spencer declaró que el ex Real Sociedad y FC Barcelona "es un ganador comprobado, algo que ha demostrado en el estadio Etihad y anterior a eso, durante su tiempo en Barcelona. Está bien, no ha jugado una gran cantidad durante su tiempo con el Manchester City, pero no hay duda de su pedigrí en el juego".

"Los celtas necesitan ganadores probados para evitar la amenaza de los Rangers y un jugador como el chileno podría ser el tónico", añadió.

Consignar que el arquero chileno finaliza contrato con el City el próximo 30 de junio, pero la temporada de la Premier League se perfila a culminar más allá de esa fecha debido al tiempo que ha estado detenido el campeonato por el Covid-19.

