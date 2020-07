Emilio Hernández disparó contra Sampaoli: "Es uno de los peores técnicos que tuve"

El "Choro" recordó su paso por la U donde coincidió con el casildense, el cual asegurá que "no le dejó nada".

Jorge Sampaoli se ha ganado varios enemigos en el fútbol, donde uno de los últimos en sumarse fue el ex delantero de Universidad de Chile, Emilio Hernández.

Es que el "Choro" recordó que tras su paso por Argentinos Juniors retornó al cuadro azul en 2012, pero jugó poco y terminó peleado con el técnico casildense, al punto de sentirse "basureado" por el DT.

"Yo cuando le hice un gol a la U con Unión Española se lo dediqué a Jorge Sampaoli y no a la gente, y se lo dije a él en la cara, la gente se lo tomó mal pero no fue contra ellos", reconoció en diálogo con ESPN.

"En lo personal, a mí no me entregó nada. Yo venía de la escuela de Bielsa y no entiendo por qué los comparan, no tienen nada que ver, Sampaoli te explota y si no sirves, te reemplaza por otro jugador", añadió.

Por último, Hernández sentenció: "Su trato no me gustó para nada y como dije es uno de los peores técnicos, a mí no me dejó nada".

