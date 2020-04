Emiliano Vecchio: "Llamé para volver a Colo-Colo pero me cerraron la puerta"

El volante argentino reveló que quiso volver al Cacique luego de que Jorge Valdivia dejó el club.

Pese a que no comenzó bien en Colo-Colo, Emiliano Vecchio terminó siendo figura en el Cacique y conquistó dos títulos (Clausura 2014 y Apertura 2015), para después partir a Qatar.

Sin embargo, el volante argentino quiso regresar al conjunto albo, pero el propio trasandino confesó que le cerraron la puerta para volver al club.

"Yo llamé a una persona de Colo-Colo, le dije 'quiero volver y no me importa el dinero'. Yo sabía que (Jorge) Valdivia se iba y creía que era un buen momento para regresar. Pero me dijeron que no, que no estaba en el proyecto. Me cerraron la puerta", reconoció a Mundo Cracks el actual jugador de Bolívar de La Paz.

Además, Vecchio se refirió al terremoto que se vive en el Cacique por el quiebre entre el plantel y la dirigencia de Blanco y Negro.

"Es terrible lo que pasó con lo de los sueldos. Opino que lo principal es que se puedan poner de acuerdo, creo que hay que llegar a un punto medio. Esto debe ser puertas para adentro, no era necesario sacar a la luz todo", sostuvo.

