El nombre gesto del "Pájaro" Gutiérrez con víctimas de la pandemia

En su cuenta de Instagram, el delantero ofreció alimentos a quienes no tengan, "con gusto te compartiré", aseguró.

La emergencia por el coronavirus ha generado que varios deportistas realicen nobles gestos y uno de los últimos que se sumó fue el futbolista Roberto Gutiérrez.

El delantero de O'Higgins de Rancagua ofreció, a través de su cuenta de Instagram, alimentos a quienes no tengan en este duro momento que se vive por la pandemia del Covid-19.

"Si no tienes trabajo y no recibes apoyo de nadie, y en algún momento se te termina la comida, por favor no te acuestes sin comer!!! y no acuestes a dormir a tus hijos sin comer", escribió el "Pájaro" en la red social.

"Escríbeme por interno, sin pena, que de lo poco o mucho que pueda tener con gusto te compartiré mis alimentos. Yo he aprendido que donde come uno, comen dos", añadió el ex ariete de Universidad Católica, en un mensaje enviado especialmente a su "gente de Curacaví".

MIRA ACÁ LA PUBLICACIÓN:

Ver esta publicación en Instagram A mí gente de curacavi especialmente ... Una publicación compartida por Rgutierrez (@guti_toto_maite) el 14 de May de 2020 a las 6:16 PDT

