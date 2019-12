"El Niño Maravilla ha crecido": el saludo de la FIFA a Alexis Sánchez por su cumpleaños

Si bien Alexis Sánchez todavía no recibe el alta médica del Inter de Milán por la lesión que sufrió al tobillo en octubre pasado, el delantero chileno tiene motivos para celebrar.

Es que este jueves 19 de diciembre el tocopillano cumplió 31 años, por lo que en diferentes partes del mundo lo saludaron en redes sociales.

Pero hubo uno en especial que llamó la atención. Se trata de la FIFA, que escribió un particular mensaje aprovechando el apodo del máximo goleador histórico de la selección chilena.

"El Niño Maravilla ha crecido. Feliz cumpleaños a Alexis. El máximo goleador de la Roja y el jugador con más títulos de todos los tiempos", escribió el ente rector del balompié mundial en su cuenta de Twitter.

Además, el organismo publicó un video con los goles que marcó por la Roja en el Mundial de Brasil 2014, en el debut ante Australia, y en la dolorosa eliminación frente al Scratch.

Consignar que Sánchez ya está en la parte final de su recuperación y volvería a las canchas en enero con el Inter.

🇨🇱 "El Niño Maravilla" is all grown up ⭐️



🎁 Happy birthday to @Alexis_Sanchez, @LaRoja's top goalscorer & most-capped player of all time 🔝 pic.twitter.com/T9thLI0Cad